РИАМО - 5 дек. Одинцовская прокуратура проверит обстоятельства происшествия, в результате которого 7-летнюю девочку госпитализировали с серьезными травмами. В руке у ребенка взорвалась петарда, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе проверки сотрудники Одинцовской городской прокуратуры выяснят причины и все обстоятельства этого ЧП. Будет дана оценка исполнению требований законодательства.

На основании полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших процессуальных действиях.

Сообщение о травмах у ребенка поступило в полицию из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ее доставили. У девочки диагностированы множественные раны и открытые переломы пальцев.