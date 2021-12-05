РИАМО - 5 дек. В средней полосе России, в том числе в Подмосковье и столице, декабрь и февраль могут оказаться теплыми, а январь будет морозным, сообщается на сайте «Метеовести».

Ожидается, что в декабре средняя температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса, а в феврале – на 3 градуса.

В январе же средняя температура может оказаться ниже нормы на 1-3 градуса. Арктическое вторжение начнется перед Новым годом.

Дефицита осадков этой зимой не ожидается. Количество снега в январе и феврале будет в пределах нормы. В январе снежный покров вырастет до 20-30 см, в феврале – превысит 30 см. В декабре снега может выпасть больше нормы примерно на 20-30%.

Таким образом, погоду в течение зимы в Московском регионе также можно сравнить с «сэндвичем». Такую же характеристику синоптики дали погоде на предстоящей неделе в Московском регионе, в ближайшие дни периоды холода будут чередоваться с оттепелью.