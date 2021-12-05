РИАМО - 5 дек. На новой неделе в Подмосковье и столице умеренно холодная погода будет чередоваться с теплой, все это будут сопровождать обильные снегопады и гололедица. Такую погоду можно назвать «температурным сэндвичем», сообщается на сайте «Метеовести».

В начале недели ожидается небольшой снег. Ночью в столице будет минус 7 – минус 5 градусов, в Подмосковье – минус 9 – минус 4 градуса, на севере области – минус 15 – минус 10 градусов. Днем в Москве температура составит минус 4 – минус 2 градуса, в области – минус 6 – минус 1 градус. Высота снежного покрова увеличится на 1 см.

7 декабря в Московский регион придет балканский циклон. Он принесет сильные снегопады и аномальное количество осадков. Может выпасть 7-12 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы. Начнется потепление, воздух прогреется до 0 градусов. Высота снежного покрова достигнет 12-17 см.

Ночью 8 декабря ожидается снег, температура опустится до минус 5 – 0 градусов. Образуется гололедица. Из-за влажных осадков высота снежного покрова не изменится.

Снег будет идти 9 и 10 декабря. Температура вновь опустится до нормы. Утром будет минус 9 – минус 4 градуса, днем — минус 6 – минус 1 градус. Высота снежного покрова вырастет до 15-20 см, а на севере Московской области – до 20-25 см. Это будет соответствовать предновогодней норме.

На выходных снова потеплеет, температура будет около 0 градусов, ожидаются осадки в смешанной фазе. 11 декабря могут пройти ледяные дожди. За неделю выпадет до 30-35 мм осадков. Это больше половины месячной нормы.