РИАМО - 5 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Рузского городского округа проводит торги по аренде нежилого помещения, предназначенного для осуществления любого вида деятельности, сообщает пресс-служба комитета.

Имущество площадью 206,4 кв. м находится в деревне Старая Руза, на ул. Дом творчества композиторов, д. 7.

Объект предлагается в аренду на 10 лет с начальной ценой годовой арендной платы 412 800 рублей.

Помещение станет хорошим вложением для реализации бизнеса нового владельца, ведь оно удобно расположено в зеленом застроенном районе, имеет подъезд. В районе объекта достаточно развита инфраструктура, рядом находятся санаторий, база отдыха, экоотель, остановки общественного транспорта. Аукцион состоится 25 января.