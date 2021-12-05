РИАМО - 5 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с комитетом имущественных отношений администрации городского округа Электросталь объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения на улице Чернышевского, д. 21, сообщает пресс-служба комитета.

Площадь помещения составляет 217,6 кв. м, начальная цена продажи лота – 11,357 млн рублей.

Помещение подойдет для открытия или расширения бизнеса. Объект расположен на первом этаже жилого дома в центре Электростали. В районе его локации развита инфраструктура, в шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, торговые центры, спортивные и культурные комплексы, экопарк.

Недалеко расположены остановки общественного транспорта, автостанция и железнодорожный вокзал, Фрязевское шоссе.

Аукцион состоится 18 января.