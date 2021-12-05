РИАМО - 5 дек. Идея создания технологического лицея в Истре является своевременной. Создание образовательной организации олицетворяет собой связь поколений, будущее воспитания детей, сообщил Владимир Долгих, внук дважды Героя Социалистического Труда, фронтовика и участника контрнаступления под Москвой Владимира Долгих, имя которого присвоили новому лицею в Истре.

В воскресенье, в день 80-летия с начала контрнаступления советских войск под Москвой в городском округе Истра заложили первый камень в основание Областного технологического лицея имени В.И. Долгих. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин.

«Наш дедушка своим жизненными достижениями вписал свое имя в историю крупными буквами. С его именем связано открытие месторождений, создание производств, развитие инфраструктуры городов и регионов России. Одной из главных задач Владимир Иванович считал передачу накопленного опыта знаний будущим поколениям. В последние периоды своей жизни, уже занимаясь общественно-политической работой, много времени уделял вопросам патриотического воспитания молодежи», — сказал Долгих.

Внук Долгих добавил, что в этой связи создание учебного заведения, которому присвоили имя В.И. Долгих, явилось бы лучшим подарком для Владимира Ивановича.

«(Идея технологического лицея - ред.) своевременна, потому что все больше в России ощущается дефицит современных квалифицированных инженеров, технических руководителей предприятий. Реализация этой идеи принадлежит Андрею Юрьевичу Воробьеву, олицетворяет собой связь поколений, историческую оценку, будущее воспитания детей», — подчеркнул Долгих.

Он поблагодарил губернатора от своей семьи за эту инициативу.

Технологический лицей имени В.И. Долгих в Истре планируют открыть 1 сентября 2024 года.