РИАМО - 5 дек. У 9 россиян, размещенных в обсерваторе после прибытия из Южно-Африканской Республики, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

3 и 4 декабря был проведен санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетевших в Россию из ЮАР и Эфиопии. На рейсе из Эфиопии были 58 человек, прибывших из ЮАР. Для них организовали экспресс-тестирование на Covid-19 в аэропорту. Их разместили в обсерваторе, где ежедневно проводят ПЦР-тестирования.

Пассажиров, у которых выявили коронавирус, госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.

Пока устанавливается, к какому штамму относится коронавирус, выявленный у россиян.

Ранее в России объявили двухнедельный карантин для граждан, вернувшихся из ЮАР. В ЮАР и Ботсване ранее был впервые обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». По мнению экспертов, он более заразен, чем предыдущие штаммы.

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