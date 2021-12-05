РИАМО - 5 дек. В День начала контрнаступления советских войск под Москвой губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками школ региона возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона во «ВКонтакте».

«Сегодня памятная дата, и мы с ребятами вспоминаем, какой ценой эта победа далась. Очень важно, чтобы, несмотря на время, расстояние, люди знали, что это за день. Низкий поклон нашим ветеранам, семьям, которые были причастны к подвигу Великой Отечественной войны, контрнаступлению под Москвой. Дмитров, Волоколамск, Истра, Лобня, Химки - все эти города прежде всего увидели самые ожесточенные бои. На защиту Москвы встала вся страна»», — сказал Воробьев.

Школьники, которые приняли участие в церемонии, являются участниками акции #БитваПодМосквой2021. Ученики публиковали в социальных сетях видеообращения, в которых благодарили героев, защитивших Москву.

«Мы сняли короткое видео, и там я говорил о памяти, о защитниках Москвы. У меня в Великой Отечественной войне участвовали двое прадедушек, один был разведчиком, он дошел до Берлина. Второй во время войны служил в Военно-морском флоте. Про них мне рассказывала моя прабабушка, которая тоже участвовала в ВОВ. Она была несколько раз в плену. Один раз под Смоленском, другой - под Можайском. Сейчас прабабушка живет в Подмосковье», - рассказал ученик десятого класса школы №13 в Жуковском Дмитрий Верин.

Ученица 4 класса из Одинцова Софья Владыкина также записала видео. Вместе с мамой девочка сочинила стих о своем прадедушке, который был участником Битвы за Москву.

Контрнаступление советских войск началось 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. На следующий день к нему присоединились Западный и Юго-Западный фронты. Враг был отброшен, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне.