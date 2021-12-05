РИАМО - 5 дек. Днем в воскресенье в столице проведут механизированное подметание проезжей части от снега, при необходимости опасные участки улиц обработают против гололеда, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице продолжает идти небольшой снег. Местами с утра воскресенья выпало до 2 см снега.

Коммунальщики мониторят состояние улиц и проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не мешать колоннам уборочной техники.