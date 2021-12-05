РИАМО - 5 дек. На пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского в столице столкнулись легковой автомобиль и трамвай №7. С рельсов сошла средняя тележка трамвая, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Дептранс опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль въезжает в трамвай, который проезжал перекресток. В результате трамвай частично сошел с рельсов, а автомобиль развернуло.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель легковушки не уступил дорогу трамваю. В результате аварии никто не пострадал. Подробности устанавливают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии задерживаются трамваи №2, 4л, 4пр, 7, 46. Их маршруты изменили.