РИАМО - 5 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что строительство Областного технологического лицея имени В.И. Долгих является масштабным проектом. В новом лицее будут работать лучшие преподаватели, в образовательной организации будут использоваться передовые методики.

В воскресенье в городском округе Истра заложили первый камень в основание Областного технологического лицея имени В.И. Долгих. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин.

«Вы знаете, что сегодня мы отмечаем (день начала – ред.) контрнаступления, Битва под Москвой, которая у нас в сердцах, (была – ред.) очень кровопролитной, сложной, тяжелой. Здесь на каждом кусочке земли было место для подвига советского солдата. Вся страна защищала Москву. 5 декабря, сегодня (должен был быть - ред.) день рождения Владимира Ивановича Долгих. Такие совпадения. И 6 декабря его призвали как раз молодого парнишку защищать Москву», — сказал губернатор.

Он отметил, что стоит задача построить и запустить современный образовательный комплекс 1 сентября 2024 года. В технолицее будут самые лучшие преподаватели страны и самые интересные методики для ребят.

«Здесь будет большое дошкольное образовательное учреждение, подразделение, я бы так сказал. И большая школа. Здесь будет место для того, чтобы ребята из разных уголков страны приезжали и могли жить, все будет предусмотрено для учителей. Это очень ответственное дело, большой масштабный проект. И я хотел бы поблагодарить Владимира Олеговича (Потанина - ред.), что он с первого дня сказал: «Я рядом». И сегодня он здесь. И Владимира Георгиевича, внука Владимира Ивановича (Долгих – ред.), с которым мы эту идею обсуждали, и всю семью, с которой он советовался, также это было поддержано», — рассказал Воробьев.

Владимир Долгих

Потанин в свою очередь рассказал о важности присвоения лицею имени Долгих.

«Наши современники, мое поколение, в частности, помнят Владимира Ивановича (Долгих - ред.) уже зрелым заслуженным человеком с двумя золотыми звездами Героя соцтруда на груди. Мне кажется, что очень символично, что его именем решили назвать этот технологический лицей. Потому что Владимир Иванович - человек, который очень рано включился в самостоятельную активную настоящую жизнь», — отметил Потанин.

Он добавил, что Долгих внес огромный вклад в развитие Норильского промышленного района.

«При нем случилось очень много нового и важного. (Норильскому – ред.) комбинату была дана вторая жизнь в связи с открытием и освоением Талнахского месторождения. Была построена электростанция первая на газе, что было достаточно передовым для 1960-х годов, гидроэлектростанция первая при нем была введена. <…> В 38 лет Владимир Иванович Долгих возглавил Норильский комбинат», — рассказал Потанин.

Он добавил, что сразу поддержал идею Воробьева о создании лицея. В Норильске также решили создать школу имени Долгих, адаптировав проект к северным условиям.