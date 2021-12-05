РИАМО - 5 дек. 7-летнюю девочку из Подмосковья госпитализировали после взрыва петарды в руках. У ребенка диагностированы множественные раны пальцев и переломы, сообщает ТАСС.

Информация о происшествии поступила в полицию из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда доставили девочку 2014 года рождения.

«По предварительным данным, травмы ребенок получил в результате взрыва петарды в руке в подмосковном Одинцове», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.