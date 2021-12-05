РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В саду камней Памяти и Славы Подольска установили композицию «Север» к 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой, сообщил «РИАМО в Подольске» инициатор народного проекта Виктор Макаров.

Жители дома 11 на улице Генерала Смирнова установили в саду камней Памяти и Славы три гигантских камня из городов воинской славы Полярный, Петрозаводск и Архангельск. Они вошли в единую композицию «Север».

В настоящее время в саду камней находятся уже 16 камней времен Великой Отечественной войны.

5 декабря в России отмечается День воинской славы – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой в 1941 году.