РИАМО - 5 дек. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу нежелания Украины соблюдать Минские соглашения. Без воздействия со стороны Киев ничего делать не будет, сообщает Nation News.

«Если ее оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», — сказал Лавров.

По его мнению, ни Германия, ни Франция не совершают действий, которые могли бы способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Также украинский кризис стал причиной спора Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ответ на предупреждение со стороны США о возможных санкциях российский дипломат обвинил НАТО и ЕС в подавлении мнения, отличного от их.