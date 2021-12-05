РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. Швейную иглу нашла жительница Королева в чурчхеле из магазина, там ищут причины попадания иглы в продукт. Об этом женщина сообщила «РИАМО в Королеве».

Швейная игла была найдена в чурчхеле, купленной в магазине «ВкусВилл». Продукт был хорошо упакован, а иголку удалось найти до потребления чурчхелы.

«Я хочу предупредить людей, потому что чурчхелу едят и дети, чтобы не случилось беды», - сказала женщина.

Женщина написала претензию в магазин. Там разбираются с производством, которое находится в Грузии. Ищут причины попадания иглы в продукт.