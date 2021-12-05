РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В воскресенье глава города Игорь Трифонов посетил и поздравил единственного на сегодняшний день в Королеве участника битвы под Москвой Николая Багаева. Он награжден медалью «За оборону Москвы». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Николаю Николаевичу Багаеву 102 года. На фронте он воевал с самого начала войны. Командовал взводом разведки, участвовал в штурме и взятии Кенигсберга в апреле 1945 года. Дважды был ранен, второе ранение получил как раз во время Московской наступательной операции. Но после лечения всегда вновь возвращался в строй.

После войны Николай Николаевич 30 лет прослужил в рядах Вооруженных сил, еще 15 лет отдал работе на космодроме «Байконур».

Глава города поздравил ветерана с 80-летней годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.