РИАМО - 5 дек. Перед выездом на рейс автобус, который попал в ДТП в Дзержинском, прошел проверку, он был в технически исправном состоянии, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мострансавто».

ДТП произошло на Спортивной улице в Дзержинском вечером 4 декабря. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ – 529265, который следовал по маршруту №470. В результате ДТП пострадали 4 человека.

В салоне автобуса находились 5 человек. Ни они, ни водитель автобуса не пострадали. В «Мострансавто» отметили, что вины водителя автобуса в ДТП нет. Перед выходом на линию водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр.

В результате аварии у автобуса деформировались передняя левая часть кузова, передняя левая фара. Возможны скрытые повреждения.