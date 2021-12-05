РИАМО - 5 дек. В квартире дома на улице Барские Пруды во Фрязине во время совместного употребления алкоголя между супругами произошла ссора. В результате жена ударила мужа ножом в грудь, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину 1974 года рождения с колото-резаным ранением грудной клетки забрала бригада скорой помощи. Его госпитализировали.

Правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли и задержали супругу мужчины 1973 года рождения.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).