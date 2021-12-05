РИАМО - 5 дек. Работы по техническому присоединению к электросетям станции «Мичуринский проспект», расположенной на юго-западном участке Большого кольца подземки, завершены. Подключение провело АО «ОЭК», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Электроснабжение станции будет осуществляться за счет кабельных линий 20 кВ, их протяженность составила свыше 3 км. Максимальная мощность энергопринимающих устройств будет достигать 7 853 кВ.

Используемые для электроснабжения транспортного объекта сети очень надежны, они могут увеличить пропускную способность распределительной сети. Кроме того, снижается потеря электроэнергии.

Будущая станция Большой кольцевой линии метро «Мичуринский проспект» находится на перекрестке одноименного проспекта и улицы Удальцова. После ввода объекта в эксплуатацию пассажиры смогут делать здесь пересадку на Солнцевскую линию.

Территорию возле станции сейчас приводят в порядок, площадь благоустройства составит более 3 га.