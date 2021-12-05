РИАМО - 5 дек. Сотрудники столичной подземки приступили к новогоднему украшению касс и стоек в метро. На станциях планируется установить 17 праздничных елок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Елки украсят «Краснопресненскую», «Белорусскую», «Проспект Мира» (две линии), «Комсомольскую», «Курскую» на двух линиях и «Чкаловскую», «Таганскую» и «Марксистскую», «Павелецкую» на 2 линиях, «Добрынинскую» и «Серпуховскую», «Октябрьскую», «Парк Культуры» и «Киевскую».

«Традиционно по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится Мосметро – основной столичный перевозчик», - сказал заммэра столицы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

Праздничное убранство будет радовать пассажиров столичной подземки в вестибюлях 56 станций метро, а также 26 станций Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Новогодние украшения развесят и на 6 вокзалах города.