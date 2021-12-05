РИАМО - 5 дек. В воскресенье в городском округе Истра заложили первый камень в основание Областного технологического лицея имени В.И. Долгих, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин.

«Глубоко символично, что нынешнее торжественное мероприятие приурочено к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Эти героические события навсегда останутся одной из самых ярких, незабываемых страниц отечественной и мировой истории. <…> Уверен, что технологический лицей имени Владимира Ивановича Долгих станет современным передовым учебным заведением, гостеприимным домом для сотен мальчишек и девчонок, которые вырастут отличными специалистами», - зачитал слова президента России Владимира Путина полномочный представитель главы государства в ЦФО Игорь Щеголев.

Лицей включен в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Согласно проекту запланировано возведение учебного корпуса на 960 мест, детского сада на 320 мест, стадиона с трибуной для зрителей на 500 мест, спортивной и детской площадок, хостела для преподавателей и учеников. Открытие лицея намечено на 1 сентября 2024 года.

Отличительной особенностью лицея будет высокотехнологичная среда обучения, которая позволит готовить учеников для поступления в ведущие технические вузы страны. Предпрофессиональная подготовка обучающихся сосредоточится на освоении IT-профессий и инженерии.