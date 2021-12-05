РИАМО - 5 дек. С 10 декабря в Москве температура наконец перестанет колебаться от минусовой к плюсовой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с этого дня в городе перестанет таять снег. Сугробы продержатся уже до весны, сообщает ТАСС.

«С пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем - минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что снежный покров, который сформируется в столице к этому времени, пролежит уже до самой весны. Сейчас в столице отмечается от 5 до 10 см снега на улицах. Если он не растает в период оттепели в начале недели, то после 10 декабря сугробы будут только прирастать.

«Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются», - заключил Вильфанд.