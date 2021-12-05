РИАМО - 5 дек. За 11 месяцев 2021 года по программе реновации в столице переселили свыше 22 тыс. человек. Полностью были расселены 52 старых дома, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В этом году мы передали под заселение по программе реновации 61 новостройку жилой площадью суммарно почти 840 тысяч квадратных метров. За эти же 11 месяцев ключи от новых квартир получили 22,3 тысячи участников программы», — сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в январе-ноябре полностью расселили 52 старых дома.

Ранее Бочкарев отмечал, что за 11 месяцев этого года в Москве возвели 1 млн кв. м жилых площадей для переселения в рамках реновации. Были подобраны стартовые площадки для возведения еще 1,1 млн кв. м жилья.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена столичным градоначальником Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 млн горожан. Для реализации реновации подобрали 533 стартовые площадки. Подробнее про реновацию можно узнать на официальном сайте мэра столицы.