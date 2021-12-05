РИАМО - 5 дек. В Подмосковье и столице по 7 декабря продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует до 12 часов 7 декабря. «Желтый» уровень из-за порывов ветра до 15 м/с объявлен с 21 часа 6 декабря до 21 часа 7 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей.

5 декабря в Подмосковье и столице пройдет небольшой снег. В течение дня температура составит минус 3 – минус 1 градус.

6 декабря будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 7 – минус 5 градусов, днем — минус 3 – минус 1 градус.

7 декабря будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Местами возможно налипание снега на проводах и деревьях. Образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет минус 5 – минус 3 градуса, днем — минус 1 – плюс 1 градус.