РИАМО - 5 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шаховская проводит торги по аренде земельного участка в д. Бухолово площадью 5393 кв. м для размещения магазина, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Земля предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца, а годовая аренда составит 63 915,14 рубля.

Участок имеет удобную конфигурацию и расположен в центре населенного пункта в застроенном районе. В пешей доступности располагаются автобусные остановки.

Арендатор сможет разместить здесь объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров.

Заявки на аукцион принимаются до 21 января 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 77820). Аукцион состоится 25 января 2022 года.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.