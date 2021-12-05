РИАМО - 5 дек. Завершены работы по озеленению на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания. На этих территориях проводилось благоустройство, финальным этапом которого стала высадка деревьев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросам озеленения городских территорий уделяется особое внимание, ведь именно зеленые насаждения создают комфортную и уютную атмосферу, украшают любимые места отдыха горожан. Поэтому уже не первый год финальным этапом каждого проекта по благоустройству становится высадка новых деревьев и кустарников», - отметил Бирюков.

Молодые растения разместили вместе с уже растущими на участках деревьями и кустарниками, их сберегли в период проведения работ.

Теперь в парке Декабрьского восстания появились 44 вяза сортов «нью горизонт» и «ребона», около 30 рябин, 18 кленов Фримана, 7 красных дубов и 15 декоративных яблонь сорта «Эверест». В зеленой зоне также планируется высадить черемуху Маака, работы проведут весной.

На Красной Пресне и Звенигородском шоссе будут расти свыше 40 серебристых, красных и остролистных кленов, 10 декоративных яблонь, 10 вязов и 10 саженцев ирги Ламарка.