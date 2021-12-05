РИАМО - 5 дек. В садовом некоммерческом товариществе «Окские сады» в Серпухове погиб ребенок. Он вышел на неокрепший лед пруда и провалился в воду, сообщили в воскресенье РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в первой половине дня 4 декабря. Погибший вместе с товарищами гулял возле водоема.

«Было трое мальчиков. Вышли на лед, один убежал, двое провалились», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Одного из провалившихся под лед детей доставили в больницу, второй мальчик погиб.