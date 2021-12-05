РИАМО - 5 дек. В Московской области после коронавируса выздоровели еще 1937 человек, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 531 050 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 2096 случаев Covid-19, умерли 57 человек с коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье выявили 599 033 случая инфицирования, скончались 10 713 человек с Covid-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вакцинация от коронавируса в регионе идет в штатном режиме. В день первым и вторым компонентом прививаются по 20 тыс. человек.

Кроме того, губернатор отметил, что в ближайшее время вводить дополнительные антиковидные меры не планируется.

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