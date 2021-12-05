РИАМО - 5 дек. В деревне Борзые в Истре произошел пожар в жилом доме, в результате возгорания один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании в жилом доме поступила в МЧС в 00:30 в воскресенье. Ликвидировать огонь и его последствия удалось к 11:45.

К тушению пожара были привлечены 23 человека и 6 единиц техники.

Специалисты МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по телефону 8 (498) 505-41-70 или короткому номеру «112».