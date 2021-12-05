РИАМО - 5 дек. В Московской области за минувшие сутки выявили 2096 случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 599 033 случая заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в последние недели уменьшается число новых выявляемых случаев инфекции и количество госпитализаций.

В регионе активно ведется вакцинация от Covid-19. Прививка является самым надежным способом защититься от коронавируса.

Привиться можно в поликлиниках и популярных общественных пространствах. Записаться на вакцинацию можно на региональном портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, по телефону «122». В выездных пунктах пройти вакцинацию можно без записи.

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