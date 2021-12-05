РИАМО - 5 дек. В целях развития негосударственных форм собственности с 1 по 25 декабря комитет по конкурентной политике Подмосковья проводит онлайн-опрос на портале «Добродел» «О развитии конкуренции в Московской области», сообщает пресс-служба комитета.

В ходе опроса жители смогут высказать свое мнение о необходимости присутствия государства в различных сферах экономики и доли этого присутствия.

Результаты опроса будут учтены при разработке мер по содействию развитию конкуренции в регионе в соответствии с потребностями потребителей Московской области.

Задачами Национального плана (дорожной карты) по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы являются обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности, увеличение доли организаций частной формы собственности в экономике.

При этом мнение жителей Московской области является одним из главных критериев при оценке качества развития конкурентной среды в сферах экономики.