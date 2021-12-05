РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В Королеве возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

5 декабря отмечается 80-летняя годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой. В памятных мероприятиях приняли участие глава Королева Игорь Трифонов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, ветераны войны, члены городской общественной палаты, юнармейцы, школьники и студенты.

«В этот день мы вспоминаем бессмертный подвиг советской армии и советского народа на подмосковной земле. Здесь мы смогли остановить фашистские войска, развеять миф о непобедимости нацистской армии, совершить перелом в ходе Великой Отечественной войны. Наш общий долг — хранить память о подвигах в сердцах, чтобы ужасы войны не повторились», - сказал Трифонов.

Он поблагодарил ветеранов за подвиг, пример мужества и героизма, за стойкость, пожелал им здоровья и долголетия.

Для присутствовавших артисты показали сцены битвы под Москвой. К Вечному огню возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Контрнаступлению предшествовали тяжелые оборонительные бои. Контрнаступление началось тогда, когда наступил кризис немецкого наступления на Москву и войска врага начали переходить к обороне. 5-6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление.

В декабре советские войска освободили Елец, Рогачево, Венев, Сталиногорск, Солнечногорск, Ефремов, Клин, Калинин, Волоколамск, Козельск, Калугу.