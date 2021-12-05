РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске в сквере на улице Павлика Морозова планируют установить площадку для занятий воркаутом, ее включили в программу инициативного бюджетирования на 2022 год, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В середине ноября Максимович встречался с жителями на пересечении улицы Павлика Морозова и Овражного проезда для решения проблемы переполненности площадки для сбора ТБО и возможного обустройства пустующего земельного участка с установкой площадки для воркаута.

В декабре парламентарий с руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете Любовью Ушаневой, заместителем главы администрации Анатолием Гребенюком и заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Владимиром Полинским встретились с активистами для обсуждения проекта реконструкции МСП и сквера на улице Павлика Морозова. По представленному властями проекту возникло много вопросов. В ходе обсуждения постарались найти решение, как использовать сквер для спорта, соблюсти санитарные нормы и преобразить участок земли.

«В свою очередь, проинформировал собравшихся, что установка площадки для занятий воркаутом включена в программу инициативного бюджетирования на 2022 год. Продолжаем работать в этом направлении», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».