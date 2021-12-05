РИАМО - 5 дек. В начале новой недели в Подмосковье и столице ожидается снег, температура будет около 0 градусов, а во второй половине недели подморозит до минус 9 градусов и в регионе установится настоящая зимняя погода, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«6 числа у нас еще такая умеренно морозная погода с отрицательной температурой воздуха и в ночные, и в дневные часы. В последующие дни погоду будет определять циклон. Он будет носить характер южного циклона, поэтому мы с ним ожидаем усиление количества осадков», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в ночь на 6 декабря Московский регион окажется в тыловой части циклона. Ночью температура в Москве будет порядка минус 6 - минус 8 градусов, по области — до минус 11. Дневная температура составит минус 3 - минус 5 градусов.

Во второй половине дня 6 декабря начнет сказываться влияние циклона. В ночь на 7 декабря ожидается снег. В дневные часы будет снег и мокрый снег, при этом температура воздуха несколько повысится. Минимальная температура в Москве будет порядка минус 2 - минус 4 градусов, максимальная — около 0.

Днем 8 декабря снег начнет ослабевать. Ночью температура воздуха в Москве будет слабоотрицательной и сохранится около 0 градусов в утренние часы. К вечеру ожидается понижение температуры, ветер сменится на северный и начнется адвекция холодного воздуха.

9 и 10 декабря в регионе будет облачная погода с небольшим снегом.

«9 числа в течение суток температура уже минус 4 - минус 9 градусов. И 10 числа пока что сохранится морозная погода с небольшим снежком. Фон температуры будет соответствовать норме. <…> Настоящая зима», - отметила Позднякова.