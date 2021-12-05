РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске проверили водовыпускную трубу очистных сооружений от технопарка «Сынково» на береговой полосе реки Рогожки в деревне Новогородово, нарушений не выявили, сообщил Лаговский теротдел администрации округа.

На днях заместитель главы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников совместно с представителями отдела экологии, ТО «Лаговский» администрации Подольска и ООО «СтройИнвест» провели осмотр береговой полосы реки Рогожки в деревне Новогородово. Проверили место, где находится водовыпускная труба очистных сооружений от технопарка «Сынково».

ООО «СтройИнвест» провело мероприятия по водоочистке. В том числе оборудовало габионные сооружения, укрепило и благоустроило береговую полосу. Проводит регулярный контроль за сточными водами в аккредитованной лаборатории. Контроль за территорией продолжат.

Габионные сооружения состоят из стального каркаса ячеистого типа с наполнителем внутри, чаще всего в виде крупных камней. Сооружения применяют для того, чтобы укрепить берег водоема.

Ранее министерство экологии и природопользования Московской области остановило сброс неочищенных сточных вод из технопарка «Сынково» возле деревни Новогородово. Сточные воды попали в ручей из-за недостаточного контроля за работой коллектора. Недосмотр за инженерными сетями в городском округе привел к штрафу, выписанному управляющей компании, эксплуатирующей очистные сооружения технопарка «Сынково».

В министерство тогда поступило большое количество обращений по факту массовой гибели рыбы и сбросов в водный объект неочищенных сточных вод в ручей без названия, который является притоком реки Рогожки возле деревни Новогородово. Аккредитованная лаборатория рассчитала ущерб, нанесенный окружающей среде, он составил более 800 тыс. рублей.