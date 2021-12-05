РИАМО - 5 дек. В столице за сутки скончались 92 человека с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 34 668 человек с коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 3301 случай инфицирования, вылечились от Covid-19 еще 3184 человека. С начала пандемии в столице зафиксировали 1 963 240 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 1 790 218 человек.

В Москве ведут активную кампанию по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Коллективный иммунитет в городе составляет 72,1%. Первым компонентом привились более 6,3 млн человек, полностью вакцинацию прошли свыше 5,8 млн человек.

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