РИАМО - 5 дек. В честь 80-летия контрнаступления советских войск, которое началось 5 декабря 1941 года, в столице запустили онлайн-проект «Битва за Москву». В нем собраны факты, фото и видео обороны города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первый крупный успех нашей армии в Великой Отечественной войне. В сражении участвовали более 7 миллионов человек. Но по большому счету за родную столицу билась вся страна. Тысячи людей строили оборонительные укрепления и работали на заводах. Тогда же были сформированы московские дивизии народного ополчения», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что важно помнить тех, кто смог отстоять столицу, знать, как изменилась жизнь с началом войны. Для этого всю информацию о битве собрали на одной интернет-площадке. Там опубликована и программа мероприятий к годовщине контрнаступления.

«Самое ценное - рассказы ветеранов. Главное их пожелание нам - беречь мир, который они отвоевали», - отметил Собянин.

Своими воспоминаниями поделилась медсестра санитарного поезда Раиса Абрамова, зенитчик Петр Симуш, минометчик Виктор Прокофьев, работница медсанбата Антонина Коробова, боец сухопутных войск Петр Соловьев, артистка фронтовой концертной бригады Валерия Кантор, разведчица Екатерина Горева и другие.