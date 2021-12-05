РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Юные спортсмены из Подольска заняли призовые места на 12-м объединенном первенстве Санкт-Петербурга по ката, сообщает Климовская федерация кекусинкай каратэ.

Спортсмены Климовской федерации киокусинкай каратэ 4 декабря взяли призы на 12-м объединенном первенстве Санкт-Петербурга по ката.

Первое место заняли Илья Клочкович, Андрей Бойков и Анисия Тажина. Второе у Дениса Шаброва. Третье у Даниила Баранова, Матвея Титунина, Ильи Клочковича, Дениса Онофраша, Анастасии Мироновой и Варвары Бауман.

Руководители федерации поздравили спортсменов и их родителей.