РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске по просьбе жителей деревни Северово улучшат ассортимент магазина и сделают более удобный график работы, сообщает Лаговский теротдел администрации округа.

4 декабря состоялась встреча жителей деревни Северово с замглавы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым, начальником управления потребительского рынка администрации округа Николаем Тупикиным, заместителем начальника ТО «Лаговский» Любовью Михайловой по вопросу работы магазина.

От жителей поступило много нареканий по ассортименту товаров первой необходимости, графику работы магазина, содержанию прилегающей территории.

Все замечания и жалобы представители власти взяли на контроль. Директор Подольского комбината питания Вадим Харчевников обещал исправить ситуацию и улучшить ассортимент магазина.