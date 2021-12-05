РИАМО - 5 дек. За сутки в столице госпитализировали 842 Covid-пациента, на ИВЛ находится 561 человек с коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 3301 случай инфекции, вылечились от коронавируса еще 3184 человека. С начала пандемии в столице выявили 1 963 240 случаев Covid-19, выздоровели после инфекции 1 790 218 человек.

Жителей призывают делать прививки от коронавируса, так как вакцинация остается самым надежным способом защиты от заражения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что город успешно борется с коронавирусом благодаря межведомственному взаимодействию. Это позволило создать уникальную единую систему на всю столицу.

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