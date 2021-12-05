РИАМО - 5 дек. В России за сутки умерли 1206 человек с коронавирусом, с начала пандемии в стране скончались 281 278 человек с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 92 человека с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 61, в Подмосковье – 57, в Воронежской области – 42, в Ростовской области – 36, в Самарской области – 35, в Свердловской области – 34, в Нижегородской области – 33, в Красноярском крае – 32, в Пермском крае и Челябинской области – по 28, в Иркутской области – 27.

За сутки в РФ выявили 32 602 случая инфекции, выздоровели после коронавируса еще 30 593 человека. С начала пандемии в стране выявили 9 801 613 случаев Covid-19, вылечились от инфекции 8 502 406 человек.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий пандемии. Важным «оружием» в борьбе против распространения инфекции является вакцинация.

Медведев призвал активнее информировать жителей о необходимости сделать прививку. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно.

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