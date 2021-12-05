РИАМО - 5 дек. В столице выявили еще 3301 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 963 240 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Горожан призывают вакцинироваться от инфекции. Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках или популярных общественных местах.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют приехать в Россию, чтобы оценить вакцину «Спутник V». Произойдет это не ранее января 2022 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что барьеры между РФ и ВОЗ по признанию «Спутника V» сняты и остались административные вопросы.

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