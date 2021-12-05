РИАМО - 5 дек. В России за минувшие сутки выявили 32 602 случая коронавируса, с начала пандемии в стране зафиксировали 9 801 613 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки выявили 3301 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2420, в Подмосковье – 2096, в Самарской области – 878, в Красноярском крае – 756, в Воронежской области – 735, в Пермском крае – 693, в Свердловской области – 687, в Нижегородской области – 663.

В стране продолжается активная вакцинация населения от инфекции. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что модернизация отечественных вакцин от коронавируса для противодействия новому штамму «омикрон» займет несколько месяцев. Но говорить о том, что существующие препараты не справятся с новым штаммом, преждевременно.

Вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что распространение «омикрона» может остановить пандемию. Этому способствуют особенности новой мутации.

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