РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В Подольске на берегах водоемов начали устанавливать таблички «Ходить по льду опасно». Эти таблички призваны проинформировать жителей об ограничениях по правилам поведения у водоемов, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Часть подразделений в рамках областной акции «Тонкий лед» продолжает следить за состоянием льда. Другие под руководством начальника 237-1 пожарной части Подольского территориального управления «Мособлпожспаса» Михаила Баранова устанавливают предупреждающие таблички «Ходить по льду опасно» на берегах водных акваторий в районе выезда своего подразделения.

Предупреждающие таблички на берегах водных объектов предназначены для информирования населения об ограничениях по правилам поведения на воде и прилегающей территории. Их размещают для того, чтобы не допустить несчастных случаев на реках.