РИАМО - 5 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить новый культурный центр города – Дом культуры «ГЭС-2». Новое пространство открыло свои двери 4 декабря.

«Я думаю, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, надо просто побывать там. Я всех приглашаю посетить новый культурный центр города. Во-первых, пространства очень большие, светлые, просторные. И они будут сейчас постоянно наполняться новыми активностями, новыми выставками, новыми культурными проектами», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что вокруг ГЭС также благоустроили территорию, привели в порядок 4 набережные, обустроили внутриквартальную сеть.

«Остался вот участок «Красного Октября», где будет вестись реконструкция промзоны с сохранением тоже культурных памятников, и тогда весь проект будет завершен. Реконструирован Патриарший мост, хорошие спуски, расширены набережная и спуск к воде», - отметил Собянин.

Он выразил надежду, что к новогодним праздникам здесь установят елку и оборудуют каток. Территория станет еще одной площадкой фестиваля «Путешествие в Рождество».

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