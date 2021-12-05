РИАМО - 5 дек. Полиция проводит проверку по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 4 декабря водитель автомобиля Kia столкнулся с автобусом «Лиаз». Водитель легковушки двигался со стороны улицы Бондарева в сторону улицы Ленина. ДТП произошло у дома 2 по Спортивной улице.

Пострадали водитель Kia и 3 пассажира. Среди пострадавших — двое детей.

По данному факту проводится проверка.