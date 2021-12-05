РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в квартире на Октябрьском проспекте до прибытия пожарных расчетов, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

5 декабря в 03:25 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире на Октябрьском проспекте.

Ликвидацию последствий пожара провели до прибытия подразделений. Всего на место вызова прибыли 4 единицы техники и 16 человек.