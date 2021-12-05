РИАМО - 5 дек. Вакцинация от коронавируса в Подмосковье проходит в штатном режиме. В день первым и вторым компонентом прививаются по 20 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это такой штатный темп. У нас было время, когда мы вакцинировали <...> и около 100 тысяч человек. Но сейчас большое количество переболело, большое количество вакцинировано. Поэтому мы считаем этот темп вполне приемлемым, и самое главное, что есть понимание с жителями», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в регионе если и остались противники вакцинации, то их единицы. Подмосковье на сегодняшний день лидирует по числу привившихся. Первым компонентом привились уже 4 млн человек, 340 тыс. ревакцинировались.

В ближайшее время вводить дополнительные антиковидные меры в регионе не планируется, но и существующие отменять пока не будут.

Воробьев отметил, что в последние 2-3 недели существенно снижается число заболевших. Количество выписывающихся из медучреждений превышает число госпитализаций. На данный момент занято две трети коек для Covid-пациентов.

Те, кто еще не успел сделать прививку и защитить свое здоровье, могут записаться на вакцинацию через региональный портал госуслуг, по телефону «122» или в самих поликлиниках и МФЦ. Кроме того, пункты вакцинации можно найти в крупных торговых центрах и общественных пространствах, а также на предприятиях. Туда можно прийти без записи, достаточно взять паспорт и полис ОМС.

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