РИАМО - 5 дек. Ровно 80 лет назад, 5 декабря, в окрестностях Лобни началось контрнаступление советских войск в Битве за Москву. Это событие стало переломным в Великой Отечественной войне. Весь декабрь в школах региона будут проводить уроки мужества, посвященные этому событию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это, конечно, событие исторически переломное, мы все прекрасно понимаем, какой ценой контрнаступление происходило здесь 80 лет назад. Поэтому нам очень важно, чтобы наши дети в школах, воспитатели, педагоги уделяли этому внимание. И мы подготовили большой цикл мероприятий, как рассказать еще раз детям о том подвиге, который совершили наши предки», – отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что уже встречался с учениками 6-7 классов, и ребята рассказали о ветеранах войны в своих семьях, которые воевали в том числе под Москвой.

Ожесточенные бои 80 лет назад шли на подступах к столице. Волоколамск, Дмитров, Можайск, Наро-Фоминск получили звания «Город воинской славы» за защиту Москвы, еще 28 населенных пунктов – воинской доблести, а 2 города – трудовой доблести.