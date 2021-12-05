РИАМО - 5 дек. По итогам III квартала 2021 года в Московской области произведено 344 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 6% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Доля производства Московской области в общем объеме указанной продукции составляет 12% от объемов в РФ, 27% - от объемов в ЦФО. Кроме того, кондитерские изделия являются одной из наиболее экспортируемых групп продукции АПК Московской области.

Производство кондитерских изделий в регионе осуществляют: ООО «Марс», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ООО «Сладкий орешек», ООО «ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ», кондитерская фабрика «Победа», кондитерская фабрика «Волшебница», ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», ООО «Би-энд-Би», ПАО «Красный Октябрь» и др. Всего в области более 30 предприятий по производству кондитерских изделий.